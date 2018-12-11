日新版防衛大綱 將明記「出雲」號航母化

2018-12-11 16:08

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕日本政府預定18日提交內閣會議裁定的「防衛計畫大綱」草案，將明文記載「對於現有艦艇可能運用STOVL機（短距垂直起降戰機）進行必要措施」，此舉將實質授權護衛艦「出雲」號改裝為「航母」。為了化解違反「專守防衛」原則的疑慮，防衛相岩屋毅在上午記者會中強調，戰機將非經常性搭載，出雲」號即使改裝，也非「攻擊型航母」。

為配合提出防衛大綱草案，由專家學者組成的「安全保障與防衛力相關懇談會」，11日在首相官邸召開最後一次會議討論草案內容。該會議於今年8月開始，包括今天在內已召開7次會議，由日本商工會議所主席三村明夫擔任主席，首相安倍晉三也出席會議。

安倍在會中強調，日本的防衛必須完全擺脫「陸海空」的思維，以異於以往的速度進行改革。他表示，我們必須強化制度，透過我國自主的努力，保護國民的生命、財產、領土、領海及領空。

☆出雲號航母化 日媒：針對中國海洋活動應對措施 ☆

新版防衛大綱最受矚目的「出雲」號航母化構想，主要是修改艦上甲板以提供可短距離起飛、垂直降落的新型匿蹤戰機F35B使用，上月底已傳出日本政府打算向美國追加採購100架F35戰機，其中將包括F35B。日媒分析，這是考慮到中國在太平洋的海洋活動而採取的應對措施。

由於出雲號的空母化可能違反日本「專守防衛」的原則，自民黨的執政盟友公明黨持反對態度，過去曾三度否決此案。不過據外電報導，自民和公明兩黨下午召開工作組會議（WT），執政聯盟最後達成有條件同意的共識，將以附帶文件註明防衛大綱不違反專守防衛的方針。

日本共同社報導，防衛大綱草案還提出從根本上加強「妨礙對方利用網路空間的能力」，將擁有網路反擊能力寫入其中。另外也計畫發展海中自動航行收集資訊的無人潛水器，以加強對周邊海域的警戒監控能力。

新版防衛大綱與五年期的「中期防衛整備計畫」經過執政黨批准後，預定18日提交內閣會議敲定。

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