反脫歐諷刺影片 魔戒男星演活「咕嚕版」梅伊

2018-12-11 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）指揮下的脫歐進程面臨重大考驗，不僅在北愛爾蘭邊界問題遭遇政治打擊，執政黨黨內亦嚴重分裂。《魔戒》系列電影中飾演「咕嚕」的英國男演員安迪·瑟克斯（Andy Serkis）出演一支反脫歐影片，透過精湛的演技及諷刺意味十足的劇本，完美詮釋梅伊在脫歐案中面臨的兩難處境及偏執選擇。

影片一開始，安迪·瑟克斯扮演的「咕嚕版」梅伊背對鏡頭，獨自坐在昏暗的桌前，凝視著下屬遞上來的脫歐協議草案。隨著鏡頭漸轉正面，他帶有強烈欲望的目光望向鏡頭，以近乎完美的咕嚕嘶聲自言自語道「我們的寶貝，我們的協議，就是這個了，我們的交易，是的！是的！我們取回控制，金錢、邊境、法律及藍色護照」。

宛如電影中人格分裂的情節一般，代表良知卻又懦弱的咕嚕裏人格「史麥戈」此時出現，扶額驚惶道「不，這會傷害到人民，將人民推入貧窮的困境」，但黑化咕嚕迅速奪回意識聚光燈，以強勢的言語說服史麥戈：「（脫歐）是我發現的，是我協商的，這是我們想要的，我們必須這麼做」。

影片末段，鏡頭再度轉回演員背面，只見成功擺脫良知束縛的咕嚕版梅伊，慎重地捧起脫歐協議草案，並伸出右手充滿愛憐地在封面游移。接下來，伴隨著咕嚕經典的「我的寶貝」喃喃自語聲，畫面逐漸轉黑，最終僅剩下「人民的選票－我們想要它」（The People's Vote-We Wants It）兩行醒目的白字。

這支由反脫歐團體「人民的選票」（People's Vote）委託拍攝而成的諷刺影片，標題為「唐寧街10號內部畫面外流」（LEAKED: Footage From Inside No. 10 Downing Street!），旨在呼籲更多民眾出面支持舉行第2次脫歐公投，重新決定英國及歐盟的未來。

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