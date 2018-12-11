幹話不分國界！南韓高鐵出軌 社長：因為寒流太冷了

2018-12-11 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓於8日上午7時35分左右，載有198人的高鐵KTX806號列車在江原道江陵市驚傳出軌，共造成14人受傷。對此，南韓鐵道公社的社長吳泳食對媒體表示，推斷應該是因為寒流太冷，才造成鐵路出現問題，但立刻被鐵道專家打臉：「即使對鐵道一無所知，這也無知過頭了」。

據《朝鮮日報》報導，事故發生時，江原道江陵市的最低氣溫為零下10度，有專家表示雖然寒流確實會對鐵路造成影響，但這種程度的寒冷還不至於會造成事故，例如被外界猜測是事故原因的轉轍器，本身設計就可以抵擋零下40度的低溫，「倒是鐵道的負責人竟然作出這種發言，這才是嚴重的危機」。

對於吳泳食的言論，南韓網友更是群起攻之：「照吳泳食社長的發言，西伯利亞不就每天都有火車出軌嗎」、「會說出這種話，是因為他（吳泳食）是從政界轉為（韓國鐵道公社）社長，對鐵路根本一無所知」。

而大韓民國國土交通部部長金賢美9日也前往事發現場關切，吳泳食也於現場報告：「據鐵道公社的調查結果，應是轉轍器的線路出現問題才造成此次事故」，等於案發一天後立刻髮夾彎，否定了自己前一天的「寒流翻車說」。

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