美全國記者俱樂部致函崔天凱 呼籲釋放攝影師盧廣

2018-12-11 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名攝影師盧廣日前在新疆「被失蹤」，震驚各界，美國全國記者俱樂部（NPC）總裁艾德尼（Andrea Edney）與俱樂部所屬的新聞研究所（Journalism Institute）總裁柯克蘭（Barbara Cochran）今天聯名致函中國駐美大使崔天凱，要求釋放盧廣，並表達對記者在中國安全的擔憂。

艾德尼與柯克蘭在信函中指出，盧廣目前旅居紐約，是以記錄中國環境與社會問題現況聞名的自由攝影師，11月3日之後，盧廣的家人卻不再能與盧廣取得聯繫，中國當局雖向他的家人證實他被拘留的消息，但是沒有解釋為何會將其拘留。

艾德尼與柯克蘭表示，他們代表著超過3000名新聞工作者，要求崔天凱說明盧廣被拘禁於何處、遭拘禁的理由，以及案件的後續。「我們認為，不存在盧廣不被允許自由地工作的理由」。

此外，2人在信函中也表達對中國新聞自由的擔憂。信函指出，截至去年年底，有41名新聞從業人員遭到中國當局監禁，是全球第2高，隨著中國在全球媒體的能見度增加，中國新聞工作者能夠利用美國與其他國家的新聞自由，對政府機構進行批判性報導，「我們希望媒體成員在中國也能做同樣的事」。

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