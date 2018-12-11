大排長龍搶購限量球鞋 強國男插隊又嗆聲慘被圍毆

2018-12-11 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南9日有家Nike專賣店販售限量球鞋，吸引逾500位民眾不顧風雨排隊搶購，但有位男子不知好歹，在眾目睽睽下插隊，結果慘被一群人圍毆逼牆角。

中媒《瀟湘晨報》報導，Nike官方先前透露，長沙市芙蓉區IFS購物廣場的Nike專賣店9日上午將販售200雙限量版「Air Jordan」球鞋，且尺碼有限，先到先買，因此即使當天颳風下雨，仍有民眾自清晨約4、5時許就在商場外排隊。

早上7時許時，店家開始發放號碼牌，但過了早上8時許，一名男子突插進本來秩序尚良好的隊伍，導致有人不滿男子插隊，開始鼓譟想驅趕他，結果男子竟理直氣壯地回嗆「我就是插隊怎麼了？」現場遂引發口角。

爭吵過程中，突有人朝男子揮拳，男子也不甘示弱還手，但最終仍寡不敵眾，被逼到牆角去，當男子被逼退後，民眾便停手了。

據悉，這家Nike專賣店本來只打算發放200個號碼牌，後來則改發500個，再從中抽籤選出200名幸運兒，直到下午3時許活動才落幕。

這款球鞋是今年推出的限量版Air Jordan 1「Rookie Of The Year」，每雙售價1299人民幣（約新台幣元）。此外，「Air Jordan」系列球鞋在中國非常受歡迎，百人排隊搶鞋場景屢見不鮮，對此，近期中國網路就出現一句「你可以採我，但不能採我的『Air Jordan』」的話調侃。

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