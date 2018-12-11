劉強東涉性侵案 WSJ：美檢方即將宣布是否起訴！

2018-12-11 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國京東商城45歲CEO劉強東擁有千億身家，8月在美涉性侵女大生，全案移交美國檢方調查，根據美媒《華爾街日報》最新報導，美國檢方即將宣布是否起訴劉強東。

《華爾街日報》指出，有知情人士透露，劉強東涉性侵案，美國檢察官即將決定是否起訴他，最快在幾週內就能決定。報導指出，若檢方正式起訴劉，當局已預期被告會透過律師主張，兩人是合意性交，全面否認性侵罪名。

報導已取得受害女大生筆錄，女大生指劉強東進入她的住處後的4小時期間，劉頻頻對她伸狼爪，她雖激烈反抗，最後仍被劉強東強壓在床上性侵得逞，「他（劉）剛剛脫掉我的內衣，然後他強奸了我。」

劉強東的律師布里斯博伊斯（Jill Brisbois）為劉辯護，強調由於調查持續進行，劉無法在媒體上為自己辯護，但是一旦所有證據披露後，他就能獲得清白。律師也呼籲，大家應該靜待檢察官是否起訴，而不是繼續提出片面和不準確的事件來指控劉強東。

中國外交部9月份曾表示，中國駐芝加哥領事館正在密切關注此事，事件發生後，京東的股價已下跌49%，公司形象大受影響。

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