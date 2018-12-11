中國電子支付海外受挫 俄擬禁公民使用微信、支付寶

2018-12-11 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯擬立法禁止公民使用支付寶、微信等中國電子支付服務，要求這類電子支付服務商須在俄國建立信貸組織，進而從中央銀行取得轉帳許可，成為受監管的非銀行信貸機構。

綜合外媒報導，俄羅斯下議院「國家杜馬」7日草擬2份關於國家支付系統的法律修正案，加強對俄羅斯境外支付系統（MoneyGram，Intel Express等）及電子支付系統（如中國的微信、支付寶）等項目的控制。

報導指出，這項法案由國家金融市場委員會主席阿克薩科夫（Anatoly Aksakov）及俄羅斯聯邦預算和金融市場委員會第一副主席拉夫列夫共同擬定，根據條文，外國支付服務提供方被禁止向俄羅斯國民提供匯款、轉帳服務，如支付寶、微信等中國電子支付服務僅允許非俄國公民在工作期間使用。

該草案進一步將「外國支付服務提供者」此一概念引入立法，被視為特別針對中國支付寶、微信等電子支付公司，對此，俄羅斯官員表示，此法目的在加強對境外支付系統和電子支付服務活動的控制，嚴加控管游離在監管外的中國電子支付服務商。

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