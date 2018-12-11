《時代》年度風雲人物今晚揭曉 入圍名單有這些人！

2018-12-11 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國《時代》（TIME）雜誌台灣時間今晚8點將公布年度風雲人物者，美國時間週一先公布入圍名單，國家元首方面，包括美國總統川普、俄羅斯總統普廷、南韓總統文在寅都入選，另外被謀殺慘死的《華郵》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）、嫁入英國王室的美國女星梅根馬可（Meghan Markle）入圍。

《時代》雜誌自1927年以來，每年都依據該年中，對新聞和世界影響最大的人或群體，無論影響是好是壞，都有機會成為年度風雲人物，去年獲選的是勇敢揭發性騷、性侵醜聞的#MeToo運動「打破沉默者」（The Silence Breakers）。

《時代》週一公布年度2018年風雲人物入圍者，今年入榜者除了川普、普廷、文在寅3名國家元首，帶領通俄門調查的司法部特別檢察官穆勒（Robert Mueller）也入圍。影視人物方面，超級英雄電影《黑豹》（Black Pather）導演庫格勒（Ryan Coogler）、嫁入英國王室的美國女星梅根入圍。

另外，因川普政府實施零容忍政策而在美墨邊境被強行分離的非法移民家庭們、發起全美最大規模挺槍管示威「為生命遊行」（March For Our Lives）的學生們也在入圍名單上。

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