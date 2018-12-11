美研究：兒童每天盯螢幕逾2小時 語言推理變差

2018-12-11 07:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國家衛生研究院（NIH）一項大型研究的初步成果顯示，長時間使用手機、平板電腦的9歲和10歲兒童，其大腦處理感官資訊的皮層有提早變薄的跡象，但兩者間是否存在正向關聯性，仍需數年時間才能得出結論。值得注意的是，該研究明確指出，每天緊盯螢幕逾2小時的兒童，在語言、推理測驗上的表現確實較為落後。

日滑手機7小時 大腦皮層提早變薄

NIH斥資3億美元（逾93億台幣）進行這項「青少年大腦認知發展研究（ABCD研究）」，在全美21個地點記錄逾1萬1000名9歲和10歲兒童的腦部核磁共振成像（MRI），目標之一是了解「螢幕時間」對大腦結構的衝擊，整體研究預計持續10年。不過，針對4500名兒童進行大腦掃描及分析的初步成果顯示，一天花7小時以上滑手機、玩電動玩具的兒童，其大腦皮層會提早變薄。

每天盯螢幕逾兩小時 測驗表現落後

研究主持人陶林（Gaya Dowling）近日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘（60 Minutes）」中解釋，大腦皮層是大腦最外面的皮質，負責處理感官資訊，而皮質變薄是大腦逐漸「成熟」的跡象之一，通常是在9或10歲以上年紀才開始發生。他也強調，現階段仍無法證實受試兒童的大腦皮層變薄，是否直接源於長時間盯看螢幕，但可以肯定的是，「花大量時間看螢幕的兒童，他們的大腦就會呈現這種模樣」。

建議家長 應避免幼兒使用數位媒體

該研究的最終目的是找出觀看螢幕時間過長，是否會導致「成癮」，但需要數年時間才能了解長期後果。研究初步數據預定明年初開始公布。此外，美國「小兒科學會（AAP）」近期發表的方針也建議家長，除了視訊聊天工具，避免讓1歲半至2歲的兒童使用數位媒體。

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