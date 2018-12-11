20秒人肉保齡大車禍 香港鬧區娃娃車撞人群 4死11傷

2018-12-11 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港北角鬧區昨天中午發生一起重大車禍，一輛中型校車在送完小朋友之後，停在一處斜坡路上，卻被疑沒有拉好手剎車，車子向下俯衝百公尺，先碰撞2計程車、橫越馬路再衝入街道、撞向人群，短短20秒之內，造成4死11傷，其中有3人仍命危急救中。

綜合媒體報導，當無人校車向斜坡衝撞時，司機已關好車門，卻驚覺車子滑動，急著想要以身體去阻擋車子，被捲入車底拖行20公尺後被彈到路旁，重傷倒地，仍未擋住車勢，車子快速俯衝，連撞兩輛橫出的計程車，車子繼續衝向英皇道，所有車子停等紅燈，剛好看到無人校車衝過英皇道，向衝向人潮眾多的熙和街，一直撞上璇宮大廈橫門才停下，全程約100公尺。

熙和街附近有多個攤販及正在購物的人群，被校車衝撞的亂七八糟，現場混亂驚叫聲連連，有10多人倒地，至少3人被捲入車底；大批人員隨後趕到，救出受困人員，不過有1人當場死亡，其餘人員送醫急救，目前在醫院中還有3人處於命危狀態。

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