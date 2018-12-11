人類自由指數排行榜 台灣第10、中國135

2018-12-11 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大獨立研究機構「弗雷澤研究所」（Fraser Institute）當地時間10日，公布2018年人類自由指數排行榜，在全球162個國家中，紐西蘭是世界上最自由的國家，台灣排名第10名，中國則排名第135，北韓未列排名，中國成為東亞最後一名。

該排行榜針對個人、民事和經濟自由等79個指標進行測評，紐西蘭名列最自由國家、瑞士排第2、香港第3、澳洲第4，加拿大第5；台灣排名第10名，台灣在10年前排名僅第43名，名次已大幅提升。

《美國之音》報導指出，報告前言指出，作為大國，中國對自由的威脅比俄羅斯還要大得多，「中國共產黨近年來變得越來越具有專制和帝國主義性質，對內殘暴執行其極權主義模式，同時尋求在全球擴展這種模式。」

「弗雷澤研究所」的研究員麥克馬洪（Fred McMahon）也表示，「中國是東亞自由度最低的國家，中國在全世界範圍內推進其非民主整體模式時使周邊國家擔憂。」

麥克馬洪也提到，自由度較高的國家通常比較低的國家要繁榮，當人們更加自由，他們就有更多的機會去創造繁榮，生活也更加開心。

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