平息抗爭風潮 馬克宏宣布調漲最低工資和減稅

2018-12-11 05:12

〔中央社〕法國連續兩週爆發挑戰政府權威的「黃背心」示威後，總統馬克宏今天做出讓步，宣布明年一月起為領取最低工資的勞工加薪，並讓退休年金領取者減稅，但他拒絕恢復富人稅。

法國接連兩個週末爆發「黃背心」示威運動，導致該國陷入近年來最嚴重的動盪後，馬克宏（Emmanuel Macron）今天首度透過電視對全國發表演說。針對示威群眾指責馬克宏的政治處理手法和經濟政策正導致國家瓦解，他試圖讓大家恢復冷靜。

馬克宏在電視黃金時段轉播的演說中表示：「我們所希望的法國，是大家可以透過工作過著有尊嚴的生活；在這方面，我們的進展太慢。」

「我要求政府和國會採取必要行動。」

他表示，自明年一月起，領取最低工資的勞工每月加薪100歐元，但雇主無須為此付出額外成本；針對所得低於2000歐元的退休年金領取者，政府將取消最近的社會安全稅調漲計畫。

不過他也矢言堅持自己的改革計畫，並拒絕恢復富人稅。

馬克宏說：「我們會以強而有力的措施，回應經濟和社會的迫切問題，透過加速減稅和繼續控制政府開支達成，而非髮夾彎。」

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