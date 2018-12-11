梅伊延後國會表決脫歐協議 工黨要求下台

2018-12-11 02:36

〔中央社〕英國首相梅伊今天突然宣布，延後國會表決與歐洲聯盟達成的脫歐協議後，最大在野黨工黨黨魁柯賓抨擊梅伊這項決定，表示她的政府處於「完全混亂」狀態，應主動讓賢。

柯賓（Jeremy Corbyn）對國會表示：「首相正試圖為自己爭取挽救這項協議的最後機會。若她不接受必要的根本改變，那麼她就須讓賢給能做到的人。」

柯賓表示，目前情勢相當嚴重，且前所未見，「（梅伊）政府對事情失去掌控能力，處於完全混亂中」。

梅伊（Theresa May）宣布延後國會表決後，英鎊匯價一度重挫1.7%，報1.2515英鎊兌1美元，創20個月來新低，亦低於2016年英國公投通過脫歐當天的1.5英鎊兌1美元匯價。

梅伊對國會表示，其政府正加緊針對無協議脫歐的情況預做準備。

不過她表示，她會竭盡所能，針對脫歐協議中有關北愛爾蘭和愛爾蘭邊境保障措施（backstop）安排，向歐盟取得進一步保證。此措施令英國眾多朝野國會議員無法接受。

梅伊還表示，國會若希望與歐盟達成其他脫歐安排，例如舉行第二次脫歐公投、繼續參與歐盟關稅同盟與單一市場，或無協議脫歐等，就須誠實面對這些其他選項的缺點。

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