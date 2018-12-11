英相梅伊不敢豪賭 宣布國會延後表決脫歐協議

2018-12-11 00:22

〔中央社〕有過政治豪賭慘敗經驗的英國首相梅伊這次不敢再賭，宣布延後國會對脫歐協議的關鍵表決，因為協議「將以巨大差距遭到否決」。她表示將赴布魯塞爾，與歐盟領導人進行談判。

英國國會原訂在明天結束最後一天脫歐協議辯論後，於晚間7時進行表決；然而，梅伊（Theresa May）的脫歐協議在黨內、外都遭遇相當大阻力，幾乎是不可能通過。保守黨內部一直有聲音希望梅伊延後表決，花更多時間和歐盟商討出更好版本。然而，唐寧街和內閣官員都一再否認將會延遲國會表決。

梅伊昨天受訪時，更直接對數十名仍搖擺不定的保守黨議員喊話，表示他們若不投票支持脫歐協議，可能後果就是無法脫歐，又或是政府換工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）掌權。

然而，情勢今天一變再變，梅伊最終做出延遲表決的決定。

梅伊下午在下議院在野黨議員的巨大喧嘩聲中宣布，將延後國會表決。在野黨議員對著梅伊大喊「軟弱」，議長貝爾考（John Bercow）數度站出來主持秩序。相較下，保守黨議員們則是一片沈默。

梅伊表示，經過3天辯論，各界對於「邊境保障措施」（backstop）的歧見仍大，因此她決定延後國會投票，和歐盟領導人討論下一步。不過，她仍表示，她「毫不懷疑這是正確的脫歐協議」，也是「能和歐盟協商出的最好協議」。

她表示，邊境保障措施必需存在，以保障北愛爾蘭人民，脫歐協議中無法不包含邊境保障措施。「民眾不希望回到硬邊界時代，如果下議院在乎維護這個國家，就必須聽聽這些民眾的聲音。」

柯賓表示，梅伊對整件事情已經「失去掌控」，政府「完全陷入混亂」。

梅伊去年曾進行政治豪賭，為了在國會掌握更多席次，好在脫歐談判中不被在野黨綁手綁腳而提前大選，結果反而失去保守黨的多數黨地位。（編輯：林治平）

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