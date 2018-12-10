祕魯醫生助貧苦家庭求醫 獲選CNN年度英雄

2018-12-10 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）每年都會選出10位奉獻自己幫助他人的英雄，並由網友在其中選出最具有特殊貢獻的「年度英雄」（Hero of the Year），今年的獲獎人是祕魯醫生Ricardo Pun-Chong。

據《CNN》報導，Ricardo Pun-Chong在祕魯利馬行醫，經常看到來自窮鄉僻遠的孩子與父母到利馬求醫時，無法負擔長期住飯店的費用，被迫蜷縮在醫院角落，「那些家庭躺在地板上睡覺畫面不斷出現在我腦中，所以，我決定為他們做點什麼」。

Ricardo Pun-Chong在2008年成立一個庇護所「Inspira」和非營利組織，為患者兒童的陪護家屬提供免費住宿和支援等，以幫助他們獲得更適切的醫療。迄今，該組織已幫助了800多個家庭。

Ricardo Pun-Chong將獲得10萬美元（約新台幣300萬元）獎金，他說，「真正的英雄是我們的孩子，無限感激你們每一個人信任我們，並向我們表明愛無國界」。

另外，今年《CNN》10大英雄都將獲得1萬美元（約新台幣3萬元）獎金。

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