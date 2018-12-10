一手抱起世界上最小的牛 網友：萌翻天好想養

2018-12-10 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲日前有頭巨牛尼克斯（Knickers）高193公分、重達1400公斤大出風頭，現在美國也出現一頭「世界上最小的牛」，牠名叫小比爾（Lil' Bill），體重僅有4.5公斤，體型是多數小牛的十分之一，更是尼克斯的三百分之一。

綜合外媒報導，小比爾剛出生時身形相當矮小，主人擔心牠的身體狀況，於是將牠送去密西西比州立大學獸醫學院作檢查，當時由於小比爾的肺部功能尚未發展完全，而有呼吸不順暢的問題。檢查完畢後，為了幫助牠增加體重，獸醫透過餵食管持續給予牛隻充足的營養。

報導指出，小比爾在接受為期一個月的嚴密監控與細心照料後，肺部及全身的身體狀況皆逐漸獲得改善，為此獸醫表示，「現在，小比爾就像是一隻正常的小牛了。」

據了解，獸醫事後將小比爾的照片刊登在學院的臉書專頁，引起網友極大回響，紛紛直呼「太可愛」，而獸醫也在貼文中提到，「目前我們不打算為小比爾創建粉專，但我們會定期在這裡發布牠的消息，記得隨時回來確認！」

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