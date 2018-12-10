《世界人權宣言》70周年 習近平：人權要符合「國情」

2018-12-10 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國於1948年12月10日發表《世界人權宣言》，而紀念70周年的人權座談會於北京舉行，中國國家主席習近平發送的賀函中提及，中國一直將「為人民謀求幸福」作為目標，堅持為符合國情的人權鋪路，中國中央宣傳部部長黃坤明還公開駁斥國際「抹黑中國人權狀況」。

綜合媒體報導，《世界人權宣言》發表70週年，習近平於賀函中強調，中國堅持把人權的普遍性原則和當代實際相結合，與西方相比，他們以生存權、發展權作為首要的基本人權，而西方更注重言論及遷徙自由。習近平指稱，中國走符合「國情」的人權發展道路，協調增進全體人民的經濟、政治、社會、文化、環境權利，努力維護社會公平正義，且中國發展可以總結為「億萬中國人民生活日益改善」。

另外，黃坤明還於座談會聲明，中國始終把解決群眾溫飽問題、讓人民過上好日子作為頭等大事，他們要有效引導國際人權輿論，並勇敢駁斥國際上攻擊、抹黑中國人權狀況的不實言論，以堅決維護中國的核心利益。

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