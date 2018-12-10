中國控加拿大侵害人權 香港支聯會主席：簡直是笑話

2018-12-10 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕12月10日為國際人權日，香港人權團體在人權日前夕集會遊行，抗議中國政府打壓少數族群、持續侵害人權，另外也關注中國頭號網路良心犯黃琦的獄中狀況，及其母親在北京失聯。

綜合媒體報導，今年12月10日是第70個世界人權日，香港支聯會9日在香港中聯辦前集結，抗議中國以維持國家安全的名義，持續打壓國內少數群體、遏制不同聲音，呼籲中國政府落實聯合國的《世界人權宣言》，表示維護人權已是國際共同的價值觀。支聯會主席何俊仁、前立法會議員梁國雄，公民黨立法會議員郭家麒還將抗議信貼在中聯辦的門牌旁邊。

另外，批評中國時政的維權網站「六四天網」創辦人、中國頭號「網路異議人士」黃琦，自2016年被中國當局以「非法提供國家秘密」的罪嫌逮捕、關押後，身體健康持續惡化；日前更傳出黃琦的母親在北京被警方帶走後失聯，對此何俊仁表達關切，認為黃琦高齡85歲的母親只是想為兒子爭取保外就醫或探望的機會，對照日前華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕，中國外交部指控加拿大侵犯人權，他批評「簡直是一個笑話」。

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