諾貝爾和平獎得主 齊聲呼籲終止性暴力

2018-12-10 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕2018年的諾貝爾和平獎得主穆拉德（Nadia Murad）與穆克維格（Denis Mukwege），將於10日晚間出席奧斯陸的頒獎典禮。他們9日齊聲表示，希望全球關注性暴力帶來的傷害，盼終結性暴力。

綜合媒體報導，穆拉德曾於2014年被伊斯蘭國（IS）挾持，當時她村中的所有男性都被IS屠殺、數千名年輕女性被迫淪為性奴隸，穆拉德也承受輪暴、毆打等凌虐，後來她成功脫逃，並積極揭露IS罪行。另一位和平獎得主穆克維格，他是剛果民主共和國的婦科醫師，過去20多年來治療遭受性侵、性暴力的女性。

穆克維格9日在奧斯陸的記者會表示，諾貝爾和平獎的光芒敦促世界正視性暴力，認為現在人人皆知，無法再裝作無知而毫無作為，國際社會有責任採取行動；穆拉德則表示，一個獎項無法消除所有對婦孺的暴力攻擊，也無法為他們伸張正義，但期盼這個獎能幫助他們和更多國家政府接觸，共同謀求解決方法，讓犯罪者得到制裁。

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