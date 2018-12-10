孟晚舟拚交保 神秘家產與家庭狀況曝光

2018-12-10 19:00

〔中央社〕華為財務長孟晚舟被控違反伊朗制裁令，在加拿大被捕，美方要求加國將她引渡至美受審。孟晚舟仍力求加國法院先讓她交保，檢辯雙方的法庭攻防，曝光孟晚舟的家庭與財產狀況。

不少中國有錢人把溫哥華當做一處置產、讓孩子上學及偶爾能去渡假的好地方，對孟晚舟也不例外。

彭博（Bloomberg）報導，華為公司業務遍及全球170多個國家和地區，孟晚舟雖身為高層，每年仍會百忙中抽出時間赴加拿大數週，與孩子共度夏天。去年8月她就被目擊出現在當地一處樂園，與夫家的人拍照。

孟晚舟這次從香港搭乘國泰航空班機，12月1日在溫哥華下機，準備在溫哥華停留12小時後再轉往墨西哥。但她卻遭加拿大當局逮捕，面臨美國提出引渡受審。美國指控她詐欺包括匯豐銀行（HSBC）在內多家銀行，使銀行在不知情下進行數百萬美元與伊朗有關的業務，違反美國對伊朗的制裁。

這一回孟晚舟待在溫哥華的時間恐得較過去長得多，因為引渡案有時得耗上數年。若為防止她逃亡，究竟要被關在看守所或居家監禁，恐得取決於她與溫哥華間的緊密程度。

孟晚舟聲請保釋案，將在溫哥華當地時間10日上午10時繼續開庭，由於她的律師團為證明她沒有逃亡之虞，聲請傳訊包括保全公司在內的大批證人，庭訊料將進行一整天。

加拿大司法部檢察官吉布卡斯里（John Gibb-Carsley）在7日的庭訊上表示，基本上孟晚舟每次在溫哥華都只是停留2週，辯方主張她與溫哥華有深厚關係毫無意義。7日在溫哥華的庭訊長達6小時，有超過100人隔著玻璃牆的大廳旁觀。

媒體當天從法庭後方望見孟晚舟穿著深綠色運動衫，由翻譯陪同，庭訊期間還不時在紙上作筆記。檢察官主張，美中之間沒有引渡協定，孟晚舟有強烈動機逃回中國，以便有充沛資源與人脈能無限期讓她逍遙法外。

孟晚舟的委任律師在庭訊時指出，孟晚舟和夫婿劉曉棕與兩人的10歲女兒住在中國深圳，她在前段婚姻還生下3個兒子，其中一人在美國麻薩諸塞州（Massachusetts）就讀一所為升大學作準備的私校。若獲保釋，家人會趕往在溫哥華的其中一間房子，在麻州的兒子也會來與他們共度耶誕。

孟晚舟4個孩子裡有3人已在溫哥華完成學業，但暑假仍時常會待在加拿大數週甚至數月。孟晚舟分別擁有中國與香港護照，並在2009年取得加拿大永久居留權。

律師基於這些理由主張孟晚舟與加國有深厚關係，籲請法官讓她交保，留在當地其中一間住處居家監禁，並配帶GPS裝置的設備供司法人員監控，接受警方無預警巡查。她的委任律師馬丁（David Martin）說：「她不會逃亡，她在這裡有家。」

孟晚舟15年前首次造訪溫哥華，並與夫婿劉曉棕在2009年買了一棟有6間臥室的房子，根據孟晚舟當庭宣讀誓詞及一份房產記錄，那間房產目前價值已達560萬加幣（約新台幣1.26億）。

2016年，夫婦兩人又向匯豐抵押貸款購買第2棟房子，面積約合585坪，價值約1630萬加幣（新台幣3億7000萬）。孟晚舟為求交保，願押上2座房產。

吉布卡斯里指出，孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，任正非的財產估計達32億美元，即便讓她以100萬美元交保，對他們來說仍是九牛一毛，「我不是說財力雄厚的人不能交保，我說的是從這方面來看，她有棄保潛逃的天大可能。」

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