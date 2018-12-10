中國又打壓教會！帶走逾百人 警：許多東西你們不該知道

2018-12-10 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府對宗教自由打壓日趨嚴重，位於四川成都市的「秋雨聖約教會」9日再傳警方大規模闖入，該教會創辦人兼牧師王怡及逾100名信徒、同工都遭到逮捕。

綜合外媒報導，9日傍晚開始，成都市公安局在教會附近部署大量員警，並將多名信徒與同工拘禁到派出所，其中警方針對教會長老覃德富與其他一些教友展開抄家行動，徹夜登門抓人，目前抓捕仍在持續中，另外教會在社交平台微信上建立的群組也被永久封鎖。

報導指出，根據一段網上流傳的影片，教友家屬在警方登門時，不斷追問被捕原因及其他被抓走後失聯的教友行蹤，豈料員警卻自稱在執法，不正面回答問題，甚至還說：「許多東西不應該知道，你們就不能知道。」

據了解，秋雨聖約教會10日下午4點多在臉書粉絲專頁上貼文，指出教會樓下停有多台大貨車，而警方正開始搬運教會的物資。此外，事發至今也陸續傳出其他教友被帶走或失聯的情況。

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