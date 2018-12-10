徒手壓扁鐵桶爆紅 澳洲「全球最知名袋鼠」離世

2018-12-10 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕渾身健壯肌肉的澳洲袋鼠羅傑（Roger）被稱是「袋鼠界的浩克」，3年前因徒手壓扁鐵桶的照片而爆紅，負責照顧牠的機構日前宣布，12歲的羅傑已因年邁壽終正寢。

綜合外媒報導，羅傑堪稱是全球最知名袋鼠，在母親2006年於高速公路被撞死，被愛莉絲泉袋鼠庇護所（The Kangaroo Sanctuary Alice Springs）帶回照顧。羅傑長大後，成為高超過2公尺、重達89公斤（196磅）的「肌肉袋鼠」，更擁有12個「老婆」。2015年，羅傑因一張大秀肌肉、徒手壓扁鐵桶的照片而爆紅。

該庇護所的創辦人巴恩斯（Chris“Brolga”Barns）表示，該照片經媒體傳播後，羅傑一直受到人們大量關注和喜愛，「現在他離世了，我們再次獲得許多關切，並收到世界各地民眾的哀悼」。

巴恩斯2016年表示，羅傑晚年飽受關節炎和視力退化所苦，但牠「熱愛退休生活」。據《BBC》指出，袋鼠壽命可長達14年，但很少野生袋鼠能活到這個年紀。

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