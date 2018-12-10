藏族青年世界人權日前夕自焚抗議 9年來已有154起自焚

2018-12-10 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川日前（8）傳出有名藏族青年透過自焚向北京當局表達抗議，現在生死不明。這已經是中國自2009年以來，第154起境內藏人自焚事件。

今天（12月10日）是國際人權日，也是第14世達賴喇嘛獲頒諾貝爾和平獎29週年紀念日。綜合報導指出，一位名為「珠闊」的藏族青年在8日於四川省阿壩自焚，向北京當局表達抗議，目前生死不明。阿壩縣警方在事發後隨即封鎖自焚現場與對外的通訊管道，並嚴格限制附近地區僧俗藏人的言行與自由。

四川阿壩是藏人自焚、示威事件發生最頻繁的地區。統計指出，從2009年至今，西藏自治區及周邊省份藏區已有154名藏人自焚，其中有132人去世。這次自焚的珠闊是2018年第3位自焚者，也是阿壩縣第42名自焚者。

由於自焚事件頻傳，每逢3月10日「西藏自由抗暴紀念日」、7月6日「達賴喇嘛生日」、12月10日「達賴喇嘛獲頒諾貝爾獎紀念日」與其他西藏傳統佛教節日，中共當局都會在藏區進行嚴格控制。

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