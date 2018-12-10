共軍老兵山東抗爭 定性暴力犯罪一次看懂

2018-12-10 22:48

〔中央社〕中國山東平度10月初發生共軍老兵抗爭事件，中國官方直到昨天才高調曝光事件詳情及畫面。這起抗爭並非單一事件，在事發2個月後被官方定性為嚴重暴力犯罪案件，外界研判有其用意。

●中共裁軍30萬 多地退役軍人抗爭

中共總書記習近平2015年9月閱兵公開宣示裁軍30萬人，加上之後推動的軍改方案及先前累積的問題，一度引發上萬名退伍老兵齊聚北京抗議，要求妥善安置。

據自由亞洲電台（RFA）報導，來自中國各地的上萬名退伍軍人，因不滿地方政府未落實官方的安置政策，2017年2月22日清晨突破地方政府阻撓，在北京的中共中紀委大樓前上訪；而前一天，成都已有約300名退伍軍人先在四川省政府前請願。

部分前往北京參加上訪的退伍軍人，中途被當地政府攔截。其中，來自山西臨汾的一批退伍軍人在北京琉璃河檢查站被臨汾派出的公安攔截，其中4人被打傷；而來自山西其他地區及黑龍江的退伍軍人則被帶到其他地點限制行動。

對於22日的上訪事件，中國國防部發言人任國強2017年2月23日在例行記者會上回答媒體提問時說，「部分退役人員的生活狀況得到改善」，生活困難問題會逐步解決。

●成立退役軍人事務部 上訪不斷

由於多次發生退役軍人上訪事件，退伍軍人待遇及轉業問題引發關注，中國社會有更多聲音要求設立類似美國退伍軍人事務部的專責機構。

中國退役軍人事務部於2018年4月16日在北京掛牌，首任部長為孫紹騁，副部長為錢鋒。

但據自由亞洲電台、星島日報等外媒和港媒報導，中國退役軍人事務部掛牌後，每天聚集了來自山東、湖南等地上千名退役軍人前往登記上訪，要求落實退役待遇的安排。

但有地方政府派出人員在現場截訪，強行帶走來自當地的退役軍人。

其中，河南省漯河市共軍老兵眷屬翟洪蓮於5月下旬前往退役軍人事務部上訪，卻遭漯河官方派員截訪且拘留，當地老兵上街聲援卻全部被拘，導致數千名老兵從各地前往抗議，且持續數天。

事件發生時因臨近「六四」事件29週年，引起中國公安單位高度關注。為避免事態擴大，漯河市方面在6月3日下午釋放翟洪蓮及所有被捕的共軍老兵。

據孫紹騁於中共建軍節前夕在中國國務院新聞辦公室舉辦的記者會上表示，退役軍人事務部成立100多天共接待近2萬人次信訪，也已把相關問題轉交有關地方政府解決。

●提早調高共軍退役軍人撫恤補助

為安撫老兵維權抗爭情緒，退役軍人事務部又在中共建軍節前公布，今年8月1日起，再次提高部分退役軍人和其他優撫對象等人員撫恤和生活補助標準。

據新華社報導，中國往年通常在10月1日提高部分退役軍人和其他優撫對象等人員撫恤補助標準，今年提前到8月1日（中共建軍節）。

但據美國之音（VOA）中文網報導，中國退役軍人事務部門前9月20日上午再次聚集數百名退伍老兵，要求解決待遇問題，陣中甚至出現91歲的抗戰老兵。有老兵表示，地方政府遲不落實中央政策，使不少老兵得不到妥善安置。

●「十一」長假 山東爆發退伍老兵激烈抗爭

部分共軍退伍老兵10月4日起聚集在山東省平度市維權抗爭，6日下午一度與警方發生激烈衝突，7日吸引更多外地老兵前往聲援。經過清場，平度雖暫歸平靜，卻陷入風聲鶴唳。

平度抗爭衝突發生前後，外媒陸續有相關報導，中國媒體第一時間未對這場持續數天的老兵維權行動作任何報導，僅中共外圍官媒環球時報曾於10月8日對此發表評論，形同證實這場抗爭的存在。

直到12月9日，央視新聞客戶端和中國軍網等中國官媒才大篇幅報導，根據中國公安部統一部署，山東省公安機關日前「依法偵辦了一起嚴重暴力犯罪案件」。來自山東、安徽、江蘇、河南、河北和遼寧等省市民眾約300人參與，當局已拘捕其中主要10名人員，指控他們涉嫌煽動挑唆暴力犯罪。

官媒稱此案為「少數打著『退役軍人』旗號的人組織的聚集事件」。中國公安機關宣稱，參與此次嚴重暴力犯罪人員成分多樣、背景複雜，「極少數有違法犯罪前科人員是此次暴力襲警、打砸車輛的主要參與者」。

●高調曝光嚴懲 港媒分析：遏制老兵上訪潮

中國官媒一方面高調曝光嚴懲，並紛紛發表評論文章。具中共中央政法委員會背景的微信公號「長安劍」評論：「退役軍人」的旗號不是違法犯罪的理由，更不是洗脫罪行、減輕處罰的「免死牌」。

香港星島日報今天分析，官方此次高調曝光平度事件並嚴懲參與者，正是要遏制這股老兵上訪潮。

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