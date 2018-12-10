驚悚！坦尚尼亞班機遇鳥擊 血染機身、鳥屍卡起落架

2018-12-10 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕坦尚尼亞航空班機ATR72，昨（9）日降落於機場時遇到「鳥擊」，造成機身血跡斑斑，滿地都是鳥屍，甚至還有遺骸卡在起落架中，令人感到怵目驚心。

ATR72昨日降落於坦尚尼亞的港口城市姆萬紮（mwanza）時，突然與鳥群相撞，雖然飛機平安降落，機上乘客與機組人員也毫髮無傷，但殘忍的景象也嚇傻了所有人。除了機頭上有大片與鳥類相撞後留下的血跡，跑道上也散落了殘缺的鳥屍，甚至還有遺骸卡在起落架中，清理工作恐怕相當困難。

而坦尚尼亞航空也將照片上傳到臉書，並求助於網友：「到底機場該採取什麼措施，有效防止這種意外再發生」，但顯然網友們也沒有想到好點子，只能誠摯哀悼這些可憐的鳥兒。

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