被毀145年後重見天日 日本尼崎城天守閣明年3/29開放參觀

2018-12-10 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕因日本明治維新時期施行廢城令，而在1873年遭拆除的兵庫縣尼崎市尼崎城天守閣，日前已完工，預計將明年3月29日對外開放參觀。

《朝日新聞》報導，尼崎城天守閣重建計畫由企業「舊MIDORI電化」負責，共投入12億日圓（約新台幣3.3億元），日前完工後，該企業85歲創辦人安保已在受贈儀式上，送給尼崎市政府，並期盼未來能有許多遊客蒞臨參觀，且永受市民喜愛。

報導指出，尼崎城天守閣位在阪神電車的尼崎站附近，以鋼筋水泥為主要重建構造，共5層樓，其中石牆高約24公尺，總建築面積約1408平方公尺。尼崎市政府透露，政府未來將再斥資2億日圓（約新台幣5552萬元），整頓包括VR劇場在內的內部設備。

據悉，尼崎城興建於江戶初期，為當時的尼崎藩藩主住宅，但因廢城令，被不留一磚一瓦地拆除，讓昔日以城廓為中心的街道，已幾乎不復存在。2015年11月時，安保向政府表示，有意私人出資重建新的天守閣，因此便選在尼崎站附近的城址公園施工。

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