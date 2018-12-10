催淚聖誕禮物！摯友病逝無墓碑 美12歲男打工籌錢

2018-12-10 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州底特律有位12歲男孩葛若斯（Kenneth "K.J." Gross）今年5月1日病逝後，家裡因經濟困窘買不起墓碑，因此他生前的同歲摯友克雷果雷克（Kaleb Klakulak）拚命打工籌錢，並將籌得的900美元送給葛若斯母親，盼她用這筆錢買墓碑給葛若斯當作聖誕禮物。

《底特律新聞報》報導，葛若斯自小罹患血癌，雖曾接受骨髓移植手術，但術後3年半

就復發。2015年時，醫生診斷葛若斯血癌痊癒（cancer-free），不過卻因抗癌時多次化療手術，而罹患充血性心臟衰竭，且在今年1月初病情惡化，入住底特律兒童醫院。

住院期間，葛若斯就讀小學2年級時結識的克雷果雷克多次探病，陪他看電視、玩遊戲，但葛若斯不幸在5月1日病逝，儘管喪禮早已結束，但葛若斯的墓穴缺少一塊墓碑，因此克雷果雷克2週前與自己母親討論，將打工籌錢，替葛若斯買塊墓碑當聖誕禮物。

克雷果雷克母親建立線上支付服務「PayPal」的帳戶，並透過臉書發消息，希望能兒子找到工作，最後靠克雷果雷克的工資與消息曝光後而湧入的善款，共得900美元（約新台幣2.8萬元）。

葛若斯母親在不知情的情況下接獲這筆錢後，感動哭泣，她透露，兒子住院後她便離職，專心照顧兒子，雖9月份重返同樣的工作岡位，但她育有五位小孩，還要照顧失智母親，家庭經濟仍非常緊繃，因此當看到克雷果雷克的善舉時，覺得兒子雖走了，但是還有人仍深愛著他。

葛若斯母親還表示，葛若斯和克雷果雷克感情非常好，個性相像，如同親兄弟一般，從前葛若斯每天都告訴她關於克雷果雷克的事情，且葛若斯曾對她強調「妳必須認識克雷果雷克」。

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