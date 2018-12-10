華為小公主曝光！ 21歲哈佛學霸疑為接班鋪路...

姚安娜日前在巴黎的名媛舞會高調現身，被外界推測這可能是為接班鋪路。（圖擷自Instagram）

2018-12-10 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕華為公主孟晚舟日前在加拿大被捕，此事引起國際關注，最近華為創辦人任正非的二女兒、小公主姚安娜（Annabel Yao）也曝光，她除了是哈佛的「學霸」，日前在巴黎的名媛舞會高調現身，也被外界推測這可能是為接班鋪路。

綜合媒體報導，21歲姚安娜是任正非與第二任妻子姚玲所生的女兒，出生於雲南省昆明市，目前就獨哈佛大學三年級，主修電腦科學，日前她出席號稱世界10大頂尖奢華晚會的巴黎名媛舞會（Le Bal），該舞會每年僅25名來自全球的名媛能夠受邀參加。

外界猜測，姚安娜參加該舞會，恐在為接班華為鋪路，她日前接受《南華早報》訪問時也曾說，「從現在開始，我就不再是活在自己世界裡的小女孩，而是踏入成人的世界，必須留意自己的舉止，讓外界檢視我的一舉一動。」

另外，根據《彭博》日前報導，任正非早在2013年就發出強烈否認孟晚舟是接班人的訊息，當時她對內部發出email，否認孟晚舟是接班人選，還列出繼任者應具備的素質，包括願景、品格與行業特定知識，結論是「我的家人都沒有這些特質，將永遠不會被納入接班人的考慮行列」。

報導提道孟晚舟表現雖然亮眼，但1位不願透露姓名的員工透露，任正非並未對孟在公司的表現有明顯的好感，雖然孟對財務團隊有很大的影響力，但她在公司其他領域的專業知識被認為是有限的。

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