川普又要找人了！ 艾爾斯確定不出任白宮幕僚長

2018-12-10 10:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普證實,白宮幕僚長凱利(John Kelly)預計年底離職,據傳川普中意副總統彭斯(Mike Pence)的幕僚長艾爾斯(Nick Ayers)接任。艾爾斯則在推特透露,自己年底就會離開白宮,並不會出任白宮幕僚長。

艾爾斯美國時間9日在推特上發文說,很感謝川普和彭斯給他在白宮工作的機會,但他已決定年底離開白宮,不過仍會為川普的「讓美國繼續偉大」團隊工作。

綜合外媒報導,有消息人士指出,艾爾斯將前往「政治行動委員會」(PAC)任職。據悉,川普現正考慮請財政部長梅努欽(Steven Mnuchin),和眾議員梅多斯(Mark Meadows)接下幕僚長的工作。

艾爾斯年僅36歲,外型上相、擔任過多名共和黨籍州長顧問,聲譽好、晉升快,善於商業投資,年紀輕輕淨資產就有1220萬美元至5480萬美元(約新台幣3億7000萬至17億),被紐約時報形容為「彷彿從美國政治影集《紙牌屋》走出的人物」。

Thank you @realDonaldTrump, @VP, and my great colleagues for the honor to serve our Nation at The White House. I will be departing at the end of the year but will work with the #MAGA team to advance the cause. ???????? #Georgia