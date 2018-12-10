川普又要找人了！ 艾爾斯確定不出任白宮幕僚長

艾爾斯表示會在年底離開白宮，確定不會接下白宮幕僚長一職。（法新社）

2018-12-10 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普證實，白宮幕僚長凱利（John Kelly）預計年底離職，據傳川普中意副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長艾爾斯（Nick Ayers）接任。艾爾斯則在推特透露，自己年底就會離開白宮，並不會出任白宮幕僚長。

艾爾斯美國時間9日在推特上發文說，很感謝川普和彭斯給他在白宮工作的機會，但他已決定年底離開白宮，不過仍會為川普的「讓美國繼續偉大」團隊工作。

綜合外媒報導，有消息人士指出，艾爾斯將前往「政治行動委員會」（PAC）任職。據悉，川普現正考慮請財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），和眾議員梅多斯（Mark Meadows）接下幕僚長的工作。

艾爾斯年僅36歲，外型上相、擔任過多名共和黨籍州長顧問，聲譽好、晉升快，善於商業投資，年紀輕輕淨資產就有1220萬美元至5480萬美元（約新台幣3億7000萬至17億），被紐約時報形容為「彷彿從美國政治影集《紙牌屋》走出的人物」。

Thank you @realDonaldTrump, @VP, and my great colleagues for the honor to serve our Nation at The White House. I will be departing at the end of the year but will work with the #MAGA team to advance the cause. ???????? #Georgia — Nick Ayers （@nick_ayers） 2018年12月9日

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