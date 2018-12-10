中國老兵10月持械與警衝突 帶頭者慘遭拘留了...

老兵與警方日前發生激烈衝突。（圖擷自YouTube）

2018-12-10 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東青島今年十一長假期間，發生退役老兵示威浪潮，當時有上千老兵上街抗議，根據中媒報導，山東省的公安機關已依法偵辦此宗「嚴重暴力犯罪案」，已將10名涉嫌妨害公務、聚眾擾亂公共秩序等罪名的老兵刑事拘留，這是中國官媒首次報導相關事件。

綜合中媒報導，山東公安機關聲稱，這波老兵的維權行動是「嚴重暴力犯罪案」，以依法拘留10名老兵代表。中國《央視》報導則說，山東平度市不少人在10月4日至7日期間，打著「退役軍人」的幌子，召集300多人非法遊行、示威、靜坐，當中「少數人」暴力襲警、打砸車輛，造成嚴重人身傷害和經濟損失，也嚴重危害社會秩序。

公安機關表示，平度市民的「于X峰」等人，在9月30日至10月4日透過微信、電話等方式號召、動員民眾，策劃國慶節期間以旅遊名義進京，非法聚集上訪。調查也指出，于男等人因非法上訪被阻止，便謊稱被平度市警方毆打，在多個微信群內散布假訊息，煽動他人到平度市聲援，隨後包括安徽、江蘇、河南、河北、遼寧等大批民眾，陸續到平度市人民會堂廣場舉標語、喊口號聲援。

警方表示，衝突事件約11分鐘，共34名警員和民眾受傷，一輛警用大巴和3輛普通車被砸毀，經濟損失達820萬元人民幣（約新台幣3677萬）。目前已將鍾X峰、鄭X冰、葛X高等10人拘留。

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