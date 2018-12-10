2歲男童等電梯遭狗咬傷臉 飼主卻冷漠目睹轉頭就走

2018-12-10 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南焦作市，上月30日有位張姓婦人帶著2歲兒子等電梯，當電梯門一開，便有3隻狗衝出，其中一隻撲倒並咬傷該童，但目睹全程的狗飼主卻不以為意，轉頭就走。

綜合中媒報導，張女當天18時許，攜兒子在自家位於美中城小區一棟大樓內等電梯時，遇到有名女子，牽著1隻大狗和2隻小狗，搭電梯下樓遛狗，當電梯門一打開，大狗旋即衝出電梯、撲向孩童，嚇得他下意識靠牆躲避，張女見狀，上前保護兒子，不料這時，另隻小狗直接撲倒孩童，且咬傷該童臉部。

張女趕走狗後，不捨兒子被狗咬傷臉部，氣得上前找狗飼主算帳。張女表示，當時狗飼主看到孩童被狗咬出血仍不以為意，直接若無其事地轉頭就走，因此她抓住狗飼主的手，告訴她不能走，沒想到對方竟冷漠回她：「咬著妳了？咬傷妳哪？」

張女指出，事發後，他們母子為了安全起見，都到醫院施打狂犬病疫苗，且兒子傷勢被診斷為狂犬病暴露程度的第3級，而狗飼主事發後至今，卻對這件事不聞不問，也未曾到醫院探望。

據悉，當時這3隻狗是被飼主牽著的，但飼主至今仍未露面說明一切，因此大樓相關調解人員，尚無法處理此事。

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