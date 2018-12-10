法國「黃背心」示威再升級！ 已有1723人被捕

法國黃背心抗爭持續進行。（法新社）

2018-12-10 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕法國民眾抗議燃料稅調漲，發起「黃背心」運動示威，由於群眾已失控，法國政府日前宣布撤銷調漲計畫，不過，示威並未降溫，根據法國內政部統計，法國時間8日仍有13.6萬人上街抗議，目前已有1723人被逮捕。

綜合外媒報導，法國「黃背心」示威連續第4個週末進行，法國內政部統計，法國全國共有1723人被捕、1220人遭拘留；共有135人受傷，其中巴黎抗爭最為激進，有71人受傷，在波爾多的抗議中，傳出有示威者因撿拾被扔出的手榴彈，結果右手掌整個被炸掉，畫面相當血腥。

為了平息群眾怒火，法國總統馬克宏將在當地時間10日晚間8點（台灣時間11日凌晨3點）向全國發表演說，這將是馬克宏首度打破沉默公開發言。另外，馬克宏也將在10日會見工會代表、雇主組織代表和地方民選官員代表。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）則表示會「恢復全國團結」，與和平示威者的對話「一定要繼續」。

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