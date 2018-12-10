航空公司放鴿子 俄1500名旅客滯留中國海南島回不了家

航空公司放鴿子，俄國1500名旅客被滯留中國海南島回不了家。圖為中國海南景點之一（圖擷取自中國海南旅遊局官網）

2018-12-10 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕因為旅遊公司跟航空公司之間的債務糾紛，俄國有3家航空公司拒絕承載已買好往返機票的遊客，以至目前有約1500名俄國旅客被滯留在中國海南島，俄國旅遊局已出面表示將要協商，先救回這些被滯留的遊客。

《俄羅斯通訊社》報導，起因是一家珍珠河旅遊公司跟俄國3家航空公司之間的債務糾紛，以致俄國的伊卡爾航空公司（Pegas Fly）、阿爾羅沙航空（Alrosa）及西伯利亞航空等3家航空公司，拒絕承載珍珠河公司在中國海南島的旅客，而這些旅客幾乎全是俄國民眾，目前總數約1500人。

針對糾紛，俄羅斯聯邦旅遊局已經在12月5日找過珍珠河公司代表進行過第一輪的協商，不過，珍珠河公司表示，這些旅客都是買有效的往返票，依合約，航空公司有義務要完成執飛任務，而旅遊局也同意這項說法，預定12月10日舉行會議，邀集俄羅斯聯邦交通部、俄羅斯聯邦航空運輸局、珍旅河旅遊公司和伊爾庫茨克航空公司的代表將出席會議。

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