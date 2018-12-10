首度出面回應黃背心運動 馬克宏將發表全國演說

2018-12-10 05:36

〔中央社〕「黃背心」運動連續第4個週末進行抗爭後，法國總統府艾里賽宮今天宣布，總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於10日晚間8時（台灣時間11日清晨3時）向全國發表演說。

法國各地掀起「黃背心」反政府示威4週以來，這將是馬克宏首度打破沉默公開發言。

勞動部長裴尼柯（Muriel Penicaud）在LCI電視頻道中強調，馬克宏將會宣布「立即且具體的措施」，以回應「黃背心」運動，但不包括調高最低工資。

她指出：「調高最低工資將會毀掉工作機會，許多小型企業無法承擔，會有破產風險。」

法國政府發言人葛里沃（Benjamin Griveaux）提醒各界勿有不切實際的期望。

他說：「黃背心抗議人士的所有問題不可能揮一下魔棒就能全部解決。」

示威人士最初是抗議燃料稅不斷飆漲而走上街頭，馬克宏政府上周作出讓步，凍結提高燃料稅的計畫6個月，但抗議行動已演變成廣泛的反馬克宏運動。在馬克宏神隱期間，示威者的要求已變得多樣化。

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