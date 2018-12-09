強國男生吞駕照 竟因照片是親戚的

2018-12-09 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國有名男子因貨車過重被收費站查獲，不料面對警方臨檢時，男子竟掏出2本駕照，還突然將其中1本塞入口中，雖然員警立即制止，但照片已被男子吞下肚。事後男子坦承，照片是親戚的，仍被依偽造及變造駕照罪送辦。

據《梨視頻》報導，中國重慶1名男性貨車駕駛行經高速公路時，因貨車超重被攔下，沒想到男子拿出了2本駕照給員警檢查。在員警進行盤查時，男子竟然搶走其中1本駕照，直接塞進嘴裡。雖然當下被員警制止，但駕照上的照片已被男子吞下肚。

男子事後堅稱，有1本駕照是因為掛失重新申辦，2本皆是去政府正規單位申辦的，不過面對警方質疑為何要搶駕照，男子最後坦承，被吞下的是親戚的照片。事後男子涉嫌偽造及變造駕照罪，被依法懲處。

中國變造及偽造駕照事件頻傳，今年9月就有男子冒用哥哥駕照，同月另名男子還用表哥的駕照貼上自己的照片。甚至有人把旁人丟失的駕照，黏貼上自己的照片，被查獲後還想賄賂警方。這些奇葩駕駛人也讓中國網友相當傻眼，指出要是哪天出事了連真實身分都不知道。

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