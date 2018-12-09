再爆3間大學入學考核不公 日本當局將在12月交出調查報告

日本入學考醜聞繼續延燒，12月8日又分別有3所私立大學召開記者會，為涉及入學考試不公一事道歉。圖為道歉的福岡大學校景。（圖擷取自福岡大学官網）

2018-12-09 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕隨著東京醫大的入學考醜聞被揭發後，日本政府也緊急介入調查，日本文科大臣柴山昌彥曾在10月12日敦促違規的大學「主動向大眾自首」；而12月8日又分別有3所私立大學召開記者會，為涉及入學考試不公一事道歉，分別為岩手醫科大學、金澤醫科大學和福岡大學。

根據日媒《共同社》報導，在東京醫大首先被揭發入學考試不公後，隨著日本政府介入調查，昭和大學和神戶大學也被發現曾違規操作考試分數；而現在又有3間私立大學決定趕在下個學年開始前自首，主動公開道歉。

福岡大學坦承在普通入學考試複試中動手腳，在「高中調查書」評分環節對不同學生進行差別待遇，分別會對應屆生加20分、已畢業一年的考生加10分、已畢業2年以上的考生則不加分，校方坦承自2010年開始暗中操作至今；校方辯稱「並沒有計畫限制畢業多年的考生入學」，表示已設置調查委員會針對「不恰當操作」的經過進行調查。

而金澤醫科大學則是在特別入學考試中對應屆生、畢業1年生、校友子女和本地考生等特別加分，而普通考試的候補名額也會優先綠取較年輕的考生；校方則稱，若是這些被「不恰當操作」而被刷掉的學生仍有意願入學，將考慮讓他們在2019學年入學。

岩手醫科大學在包括面試在內的綜合考核中，曾發生候補錄取一位落榜的考生，也在「編入考試（類似我國的五專升二技）」中，優先錄取岩手醫大的牙醫系學生，據稱候補生的錄取全由校長等高層一手掌控；岩手醫大也將研擬如何補償被不正當刷掉的考生。

目前文部科學省預計，將在這個月中提出最終的調查報告，並研擬懲處措施，並考慮公布所有涉及違規的大學。

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