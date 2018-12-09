華為案中國外交部急召美大使 促撤銷逮捕令

2018-12-09 23:24

〔中央社〕華為財務長孟晚舟在加拿大被捕事件，中國外交部副部長樂玉成今天召見美國駐中國大使布蘭斯塔德，要求「撤銷對中國公民的逮捕令」，並指中方將視美方行動作出進一步反應。

根據中國外交部網站今天晚上的消息，樂玉成緊急召見布蘭斯塔德（Terry Branstad），「就美方無理要求加方拘押在加拿大溫哥華轉機的華為公司負責人提出嚴正交涉和強烈抗議」。

樂玉成指出，美方所作所為嚴重侵犯中國公民的合法、正當權益，性質極其惡劣。中方對此堅決反對，「強烈敦促美方務必高度重視中方嚴正立場，立即採取措施糾正錯誤做法，撤銷對中國公民的逮捕令。中方將視美方行動作出進一步反應」。

一如8日晚上樂玉成召見加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）時發布的消息，這篇新聞稿通篇未提「孟晚舟」名字。

中國外交部連續在8日、9日分別召見加拿大和美國駐中國大使，採強硬姿態，敦促加拿大立即釋放被拘押人員、敦促美國撤銷對中國公民的逮捕令。

應美方要求，孟晚舟當地時間1日在溫哥華機場被捕。她遭控違反美國對伊朗制裁措施，7日出席保釋聽證會，聽證會10日將再次開庭。加拿大法院將就孟晚舟是否依美方要求引渡至美國受審、或予以保釋做出決定。（編輯：張淑伶）

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