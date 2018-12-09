彷彿《紙牌屋》腳色！人生勝利組艾爾斯可能接白宮幕僚長

白宮幕僚長凱利（右）將於年底離職，據傳將由副總統彭斯的幕僚長艾爾斯（左）接任。（路透社）

2018-12-09 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨（8日）宣布白宮幕僚長凱利（John Kelly）將於年底離職，據傳將由副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長艾爾斯（Nick Ayers）接任。

年僅36歲的艾爾斯具商業頭腦，政治手腕不錯，和第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）和夫婿庫許納（Jared Kushner）走很近，也很受川普欣賞。外界猜測，若艾爾斯接任幕僚，將成為川普爭取2020年總統連任的助手；但有白宮幕僚對此不服，恐引發一波離職潮，而艾爾斯似乎尚未答應川普接任幕僚長兩年的提議。

綜合媒體報導，內部人士普遍認為，艾爾斯若接任幕僚長，川普女兒伊凡卡和其丈夫庫許納將主宰整棟白宮。據傳凱利看不慣這對夫妻在白宮「弄權」，許多人也反映兩人做事不循規範，凱利因而試圖限縮他們的影響力，雙方因此結下樑子，但現今凱利即將離職。

據前白宮官員描述，艾爾斯具政治手腕和政治敏銳度，能彌補凱利的不足。艾爾斯前同事柯南特（Alex Conant）表示，艾爾斯能堅定達成上司要求，也認識很多政治人物，在捐款人階層中頗受歡迎。

艾爾斯外型上相、擔任過多名共和黨籍州長顧問，聲譽好、晉升快，善於商業投資，年紀輕輕淨資產就有1220萬美元至5480萬美元（約新台幣3億7000萬至17億），被紐約時報形容為「彷彿從美國政治影集《紙牌屋》走出的人物」。

然而，前白宮官員透露，部分人士因艾爾斯的年紀和名聲倍感威脅，甚至有高階官員放話說若他上任就要走人，可能引來一波離職潮。

專家也指出，川普的高爭議政策、商業活動面臨國會調查，期中選舉後民主黨更拿下聯幫眾議院過半席次，艾爾斯缺乏國會經驗，能否幫助共和黨籍的川普穩住局勢，值得關注。

《守門人（The Gatekeepers）》的作者惠普（Chris Whipple）對白宮幕僚長一職頗有研究，他懷疑艾爾斯的魄力不夠，無法在川普之下發揮幕僚長應有的功能，「我認為，川普要在這個位置上放這樣的人：敢踏入橢圓形辦公室，把門關上，然後說總統不想聽的話。」

一位白宮官員表示，總統川普希望艾爾斯能任職兩年，但艾爾斯不確定自己能否待那麼久，他的孩子年紀還小，因此想回家鄉喬治亞州，或許只是暫時接任幕僚長。

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