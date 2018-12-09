新美駐柬埔寨大使宣布 敦促柬國擴大新聞自由

2018-12-09 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕國務院副助卿墨菲（Patrick Murphy）因熟悉東南亞事務，被川普提命擔任美駐柬埔寨大使。墨菲曾表示，若獲准上任後，將推廣美國價值觀。不過墨菲的力推民主政策讓外界質疑，是否在對柬埔寨當局施壓，有人認為柬埔寨將為成為第2個伊拉克。

綜合外媒報導，墨菲曾任東南亞辦事處主任、泰國臨時代辦等多項外交職務，相當熟悉東南亞，是前大使海特（William Heidt）與川普推薦的大使人選。去年在菲律賓會晤柬埔寨外交部長時，墨菲就向其表達對柬國內政的擔憂，建議當局重視民主。

墨菲表示，若是獲准派任柬埔寨，他將會完成對美國參議院外交事務委員會的承諾，要在柬埔寨推廣美國價值觀、民主思想與人權，和民間合作振興經濟，還要敦促當局擴大新聞自由，確保新聞獨立性，以利柬埔寨繼續發展，擴大其格局。

去年起，柬埔寨日報、自由亞洲電台、美國之音等少數獨立媒體受到壓迫。美國之音的柬埔寨分處雖未關閉，但政府下令禁止當地廣播電台，播放美方資助媒體的直播節目。對此柬國當局回應，未來會重新開放這些受限媒體。

不過有網友對墨菲言論存疑，認為美國以強烈的優越感，意圖干涉他國內政，對該國政權施壓，擔心柬埔寨即將成為下個伊拉克。

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