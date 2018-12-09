Magic！590公升油箱加逾620公升 大貨車司機跳腳

2018-12-09 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名大貨車司機先前至中國石油加油站消費，明明車子油箱容量只有590公升，發現加油機的電子儀表竟顯示已經加逾620公升的汽油，他當場傻眼，憤怒地向站務人員反映、卻未獲解決，網友看完影片後驚呼「Magic」。

中國吉林省這名司機最近內開著大貨車到洮南市中國石油加油站加油，他駕駛的「德龍X3000-500」大貨車標準配備600公升油箱，原本只能加入590公升的汽油，沒想到加油機卻跳表到620公升，他當下想檢查加油儀器，卻被站務人員制止，感到相當不滿。

司機拿出手機錄製影片，質問「我590（公）升油箱，在你這兒加出620（公）升來」，但站務人員均不做回應，他拿著手機走到加油島旁介紹，車子買來1年了，每次加滿只有590公升，但此次加由金額竟高達3133.58人民幣（約台幣1萬4101元），司機相當氣憤，將影片上傳網路請網友公評。

許多網友看見影片後，均感到相當有趣，相繼留言指出「油表動手腳了，中國石油的都會多跑出來」、「哈哈，真的太離譜」、「中國：抱歉，夜間加成」、「坑，黑，陰，奸，詐，毒，狠」、「30/590x100=5%（營業稅）？」、「真的是太厲害了」。

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