日本傳禁用華為、中興產品 中國大使館：反對歧視

日本政府日前宣布，政府機構禁用華為、中興公司產品。對此，中國駐日大使館表示嚴重關切。（法新社）

2018-12-09 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府日前宣布，政府機構禁用華為、中興公司產品。對此，中國駐日大使館表示嚴重關切。

中國駐日大使館於7日發布新聞稿，強調沒有任何證據證明華為、中興公司存在安全風險，華為與中興在日本市場和日本用戶中擁有良好聲譽，且進口大量日本產品、雇用諸多當地員工，為日本經濟做出重大貢獻，311大地震更積極重建日本，履行了企業社會責任。

中國駐日大使館表示，中國法規並無授權任何機構可透過通信企業，裝設竊聽或間諜裝置，中國企業對外也始終遵守國際規則及當地法律。如果日本政府以安全為由限制本國企業及政府部門購買中國產品，即是涉嫌針對特定國企進行歧視，不利於日本吸引外資，也不利於中日合作，表示強烈反對。

中國駐日大使館最後提到，中方要求日方積極看待華為、中興等中資在日投資，為中國企業提供公平公正的商業環境。

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