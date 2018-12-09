雅子妃慶55歲生日 接棒皇后備受矚目

2018-12-09 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕今日是日本皇太子妃雅子的55歲生日，發表生日感言時提到，對即將成為皇后感到些許不安，未來會請教天皇伉儷，並協助德仁，為國民的幸福努力。雅子妃先前被診斷患有「適應不良」，多年未代表皇室出席活動，不過今年已進行多次訪查行程，也和美智子皇后共同出席紅十字大會，活動範圍可望陸續增加。

綜合外媒報導，雅子妃表示今年是平成時代的最後1個生日，感觸頗多，對人們的支持相當感激，回顧嫁入皇室的26年來，天皇伉儷對祈求國民幸福與國家安寧不遺餘力，心表敬意與感謝。

雅子妃提到，對未來不確定能夠幫到多少，感到不安，但會請教天皇伉儷，從旁協助德仁，在累積學習經驗的同時，也為國民的幸福持續努力。

雅子妃過去擔任外交官，和皇太子結婚的消息一度在日本造成話題。2003年雅子妃因壓力因素，被診出患有適應障礙，長期未以皇室身分出席活動。據東宮醫療團隊指出，今年雅子妃已出訪地方4次，也出席秋季園遊會、紅十字大會等各項活動，可望擴大活動範圍，不過雅子妃仍在康復階段，不宜太過勉強。

今年雅子妃與美智子皇后共同出席紅十字大會，美智子皇后身為日本紅十字會名譽總裁，在大會中特別介紹雅子，象徵明年即將交棒。

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