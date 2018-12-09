比悲傷更悲傷的願望 幼童五官遭火災融化 耶誕願望讓人心痛

2018-12-09 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕烏茲別克1名男童因嬰兒時期遭火災吞襲，整張臉已被燒得面目全非，已長大的他，今年的耶誕願望是希望能夠換一張新的臉孔，聽來讓人心酸。

綜合媒體報導，烏茲別克一名5歲孩童辛卓夫（Bakhtiyer Sindrov），出生貧窮家庭的他，在嬰兒時期遭遇火災，由於他睡覺的床就在火爐旁，令他受到嚴重燒傷，整張臉幾乎已沒了五官，他的家人也僅能助他保住小命，無法醫治他的臉孔。他現在上街都得以毯子包著臉，更因無法張嘴，都得插管進食。

今年耶誕節，辛卓夫也向耶誕老人許下耶誕願望，他透過父親代筆，將願望寫出來寄給了哈薩克慈善團體「Ya ryadom」（語意為：我在你身邊），內容說他因為嬰兒時期慘遭火吻，失去了臉龐，至此，他為了不嚇到其他人，都得隱藏自己的臉，也無法上學，因此希望耶誕老人能給他一張新的臉龐，讓他的母親不再哭泣，保證自己也不再哭泣，只希望自己能跟正常小孩並無異同。

「Ya ryadom」得知後，開始為辛卓夫募款。辛卓夫也因此能接受治療，醫生已經為他移植皮膚。慈善團體會持續募款，讓辛卓夫的療程得以持續。

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