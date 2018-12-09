老闆多次性侵女童工遭刺死 老闆娘忍無可忍協助藏屍

2018-12-09 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名女童工昨（8）日險遭老闆性侵，她持刀刺死了老闆，老闆的妻子發現後，協助女童工藏屍。

根據《泰國世界日報》，在泰國春武里府梭桃邑縣納仲天，昨日凌晨1時左右，經營海鮮餐館吉拉瓦喝醉酒，酒醉的他闖入自家餐廳的12歲女童工小艾的房間，試圖強姦她。小艾拿起水果刀防衛，卻失手刺死了吉拉瓦。死者的妻子楠塔婉就睡在隔壁，聽到了動靜後，前來查看，發現丈夫斷氣，便協助小艾將丈夫的屍體移到餐廳後院，營造成是外人殺害的景象。

警方在凌晨2時左右接獲報案，發現吉拉瓦的屍體，身上昂貴的金項鍊和佛牌都還在，便懷疑是吉拉瓦身邊的人所下的手，便對楠塔婉、死者的姪子，以及小艾做調查。最後小艾受不了警方的審訊，便坦白自己下得手，因為吉拉瓦曾多次性侵她，並恐嚇她不准告訴任何人。

目前警方已將小艾帶去體檢，看是否確實存在被強姦的情況；楠塔婉承認自己確有幫忙轉移屍體，但並沒下手殺害吉拉瓦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/