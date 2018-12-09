「年輕人將永不原諒我們」英前副首相呼籲當局反脫歐

2018-12-09 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國前副首相赫塞爾廷勳爵（Lord Heseltine）日前警告國會，脫歐將讓英國年輕人永遠不會原諒我們，除非有機會改變脫歐結果，並抨擊脫歐擁護者是「叛徒」，還輕視反對脫歐群眾的影響力。赫塞爾廷預計在國會的脫歐協議投票前集會，針對脫歐再次討論，自民黨、保守黨議員等人將爭取第2次公投。

據《衛報》（The Guardian）報導，赫塞爾廷形容爭取再次公投者為「對英國感到自豪的愛國者」。赫塞爾廷表示，支持脫歐的人是「叛徒」，種種訊息告訴我們，政府儼然已經失控，不過目前有越來越多的國會議員主張地區權威和主權，這是個有希望的跡象，政府的結論將回到人民身上。

赫塞爾廷更直言，若是我們選擇脫歐，將未來世代排除於歐盟勢力之外，年輕人永遠不會原諒我們。

赫塞爾廷提到，我們是英國愛國者，為英國感到自豪，希望英國成為歐洲核心，我們的聲音代表英國在歐洲的聲音。赫塞爾廷也指出，願我們的反對者不被寬恕，因為我們正在讓英國失望，而這些脫歐者試圖輕視我們，關上英國的門窗，還暗示歐盟成員國減弱我們的影響力。

會議將針對脫歐協議投票進行討論，主辦方為反脫歐團體「對英國最好」（Best For Britain）與「人民的選票」（The people's Vote），保守黨、工黨、自民黨、綠黨及威爾斯黨等黨員都將出席。其中自民黨黨魁凱博（Sir Vince Cable）、保守黨議員索布瑞（Anna Soubry）和李（Philip Lee）也會出席此次會議。

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