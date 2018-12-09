誆「轉移淨化能量」 巴西神棍疑性侵女信徒

2018-12-09 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕76歲的巴西「精神治療師」戴法瑞亞（João Teixeira de Faria）號稱自己是「上帝的約翰」（João de Deus），擁有大批信徒追隨。荷蘭攝影師摩斯（Zahira Leeneke Maus）及多名女性指控，戴法瑞亞以靈修或治療為由，強迫口交甚至性侵她們。不過戴法瑞亞否認犯下這些罪行。

綜合外媒報導，摩斯與其他匿名女性控訴，戴法瑞亞逼迫她們替他自慰或口交，甚至性侵，要是不從，就會被恐嚇這是轉移淨化能量的唯一途徑，或是無法治療憂鬱症。之後也出現另外2名女性出面指控戴法瑞亞，受害人數高達12人。

據報導，這些侵犯事件皆發生在2010年到今年初，都是在被害人30多歲的時候。戴法瑞亞聲明，自己在44年間治癒了數千人，嚴正否認自己會在治療過程中做出任何不當行為。

戴法瑞亞名聲廣大，在美國、澳洲等地都有信徒，2013年時美國知名主持人歐普拉（Oprah Gail Winfrey）曾前往採訪，研究他的「神蹟」。事發後多間媒體對戴法瑞亞進行調查，發現戴法瑞亞過去有被指控性侵等其他不當行為，但從未被起訴，不過戴法瑞亞曾因非法行醫且未獲經營許可，被判罰款及入獄服刑。

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