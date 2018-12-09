換男友會爛手爛腳？從小洗腦！ 中國爭議「女德班」再現

2018-12-09 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省撫順市去年出現詭異「女德班」，在被當局勒令關閉後，今年竟在溫州捲土重來，更把「魔爪」伸向未成年人，灌輸小女孩要對男性逆來順受、「男為大、女為小」、「女孩換男朋友會爛手爛腳」等扭曲的觀念。

中國「梨視頻」披露，溫州傳統文化促進會今年8月舉辦親子夏令營，該夏令營的教師多來自撫順市傳統文化教育學校，教師針對5-18歲未成年少女教授「孝道」、「女德」等，但經媒體臥底發現，這個詭異的夏令營竟教導女性在心中自我矮化。

「女德班」在課堂上教女學生做各種家務事，同時灌輸扭曲觀念，包括「男人就是天，女人就是地」、「將來無論丈夫說什麼，作為妻子都只能回答是、好、馬上」、「作為女子就不應該往上走，最應該就是在最底層」等。

還有類似像恐嚇和詛咒的內容，例如：「婚姻四項基本原則是打不還手、罵不還口、逆來順受、堅決不離婚」、「穿得時尚暴露，等於教人強姦」、「換男朋友會爛手爛腳，最終要鋸掉！」

消息曝光後，讓不少中國網友相當震驚，「這都2018年了，這是邪教啊，沒人取締嗎？」、「什麼樣的父母才會送孩子去這樣的地方？簡直是邪教啊」，也有人感嘆，「關鍵是還有人信...」。

中國官媒《人民日報》也痛批，「明為女德班，實為坑女班，這種班為何未曾斷絕且仍有市場？放任這種機構存在就是監管失職，把孩子送到這種班就是坑害孩子。」

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