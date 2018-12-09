總值3.2億元！華為副董孟晚舟溫哥華2幢豪宅曝光

孟晚舟在溫哥華桑那斯社區的豪宅位於馬修斯大道上，從外觀的煙囪推斷，1樓客廳應有壁爐。（路透）

2018-12-09 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大被捕，7日透過律師在加拿大法院聽證庭爭取保釋，願意用2間價值1400萬加幣（新台幣約3.2億元）的豪宅做擔保，這2棟位於溫哥華的豪宅被外媒直擊，相當氣派。

《溫哥華太陽報》指出，孟晚舟名下有2筆不動產位於溫哥華，1幢位於鄧巴社區（Dunbar）的西28街，為2層行政式（executive-style）住宅，外觀以白、灰、黑3種色調的建材呈現，庭院狀況良好，並含有微型草坪家具等器物，但該棟房屋週邊的民眾，雖對孟有印象，但不願多做評論。

《溫哥華太陽報》提到，孟晚舟另1棟在溫哥華的豪宅位於桑那斯社區（Shaughnessy）的馬修斯大道上，庭院更加廣大，還能種植造型樹木，該棟豪宅為磚紅色調，樓高2層樓並附有閣樓，從外觀的煙囪推斷，1樓客廳應設有壁爐。2幢住宅加起來共值1400萬加幣。

綜合外媒報導，孟晚舟雖願意用房屋做擔保，並放棄護照使用權且配戴電子腳鐐，以換取保釋機會，但檢方認為豪宅均為度假用途，孟晚舟面臨的重罪刑期均可達30年，且她相當富有，潛逃出境風險甚大，反對法院裁決保釋申請；法官對此將孟還押，於明（10）日繼續審理。

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