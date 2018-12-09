5歲學唱讚揚曲 幼兒園長：孩童看到金正恩都感動得落淚

北韓5歲孩童入校就需學唱讚揚歌曲及認識偉大的領袖們。（法新社）

2018-12-09 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕北韓全國教室、辦公室甚至是家中都有擺放金日成、金正日及金正恩的照片，外媒報導，年齡僅5、6歲的孩童更熱情高歌一首讚揚金正恩的歌曲《父親，沒有你我們就活不下去》。

法新社日前派出記者前往北韓調查，新義州幼兒園園長姜宣會（Kang Sun Hui，音譯）表示，這些孩童從很小的時候就會接受培訓，首先要先認識「偉大的領袖」金日成及金正日和「最高領袖」金正恩，更重要的是，孩童必須對黨、領袖與國家有充分的了解和尊敬。

據《法新社》報導，新義州幼兒園是一間學習藝術、書法、音樂和模範紀律教育的機構，孩童剛入學後，每周會花2個小時學習金日成與金正日相關的往事，2年後再開始學習金日成及其妻子的事蹟。

今年的大型運動會中，全國幼兒園750名孩童中有39人被挑中，在平壤接受數月的訓練，無論是歌唱還是舞蹈都需全方位完備，姜宣會表示，孩童看見金正恩來觀賞表演時甚至感動得落下淚來。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/