美為何打擊華為 孟晚舟事件快速掌握

2018-12-09 17:44

〔中央社〕華為財務長孟晚舟被控觸犯美國對伊朗制裁本月1日在加拿大被捕，恐面臨被引渡美國的命運。孟晚舟事件不是單一個案，而是美國政府與企業間與華為長期交惡史的最新篇章。

美中兩國元首才剛達成貿易戰休兵共識，讓各方對貿易戰降溫稍喘口氣，但孟晚舟被捕再度引發美中關係緊張和角力升溫的憂心。彭博（Bloomberg）與其他外電整理了事件的相關脈絡與進展。

● 誰是孟晚舟

孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，除了擔任財務長，她還身兼華為副董事長。

現年46歲的孟晚舟從母姓，她被視為未來將接掌華為。根據華為網站，孟晚舟1993年進入華為，1998年於華中理工大學取得碩士學位，近年職位步步高升。

● 華為5G雄心引美國忌憚

華為於1987年由前中國人民解放軍工程師任正非創立，一直以來享有中國政府優惠待遇。長期以來，美國政府和業界懷疑，華為主要替中國政府的利益服務。美聯邦眾議院情報常設特別委員會2012年發布的報告，便將華為和中興通訊列為可能對美國安全利益構成威脅。

華為已投入數以十億計美元發展5G技術，目前在中國國內和國際上都是申請專利最多的中國企業，涵蓋範圍從數據傳輸到網路安全。華為現在可能擁有1/10的5G基礎專利，並加速發展配合5G網路預期將在2020年全面商業運轉。

此外，華為也正從事自家晶片設計，這對美國的高通構成直接威脅。華為旗下海思半導體公司生產的麒麟系列行動處理器，和高通的驍龍（Snapdragon）系列晶片競爭。

● 孟晚舟被捕 據稱川普不知情

白宮一名官員表示，美國總統川普本月1日與中國領導人習近平在20國集團（G20）峰會舉行場邊晚餐會前，不知道美國向加拿大提出引渡孟晚舟的請求。川習晚餐會主要為尋求降溫貿易衝突。

不過美國國家安全顧問波頓（John Bolton）於6日受訪時表示，他事先知道逮捕孟晚舟的計畫。

● 孟晚舟被控罪名

孟晚舟7日現身溫哥華一間法院尋求交保。加拿大檢察告訴法院，孟晚舟被控密謀詐騙多家金融機構，有逃亡之虞，並以再高的保釋金都難以確保她不會逃亡為由，主張不得交保。美國聲稱，華為利用子公司星通（Skycom）在伊朗做生意，違背美國對伊朗的制裁，孟晚舟誤導多家銀行，說華為與星通是兩家不同企業，使這些銀行不知道生意已涉及伊朗。

一旦引渡美國，孟晚舟將面臨密謀詐欺多家金融機構的罪名，恐面臨30年的刑期。但知情人士指出，若孟晚舟打訴訟戰，也恐耗時超過1年才能將她引渡。

● 拿捏回應力道 中國內部在辯論

孟晚舟被捕在中國內部引發爭論，到底是繼續與美國貿易談判，還是把兩件事連在一起並展開報復。

彭博訪談5個中國政府部門的7名不具名官員，顯示聚焦經濟和負責國安的官員間看法分歧。前者認為有必要將兩件事切開，後者則希望加大力度回擊美國。

一名官員私下憤怒表示，華為是中國民眾引以為傲的品牌，要想讓孟晚舟被捕與美中貿易談判完全脫鉤，即便高層有此希望，難度也很高。

● 各國因應華為的狀況

川普今年8月簽署法案，以安全疑慮為由禁止美國政府使用華為設備；澳洲也在8月禁止國內的5G網絡使用華為設備，紐西蘭則於上週跟進，目前英國也在討論是否跟進。

知情人士透露，先前進行零星調整後仍無法打消各國的國安疑慮後，華為計劃全面翻修自家的全球軟體系統，以免被英國及其他歐洲市場拒於門外。

不具名的知情人士指出，華為將耗資至少20億美元，強化系統免受駭客入侵。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）7日在巴黎的記者會表示，華為是法國的重要投資人，法國歡迎華為投資，但也說若有必要，法國會對華為投資設限以保障主權利益。

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